Певец назвал способы справиться с негативом в свою сторону

Несколько способов, которые помогут справиться с негативом от посторонних людей в свою сторону «Мосленте» назвал певец, участник шоу «Х-фактор. Главная сцена» на телеканале «Россия 1» Владимир Брилев.

В первую очередь Брилев отметил, что все люди смотрят на жизнь через «разные линзы», которые формируются под влиянием жизненного опыта, воспитания, окружения и других факторов. «Однако восприятие человеком других людей и событий не обязательно совпадает с реальностью. Принимая это, мы можем лучше понять, почему другие люди думают и поступают так, как они поступают», — объяснил он.

Во-вторых, музыкант посоветовал искать положительные стороны в других людях. Он отметил, что мы никогда не знаем, от чего человек отзывается о вас негативно, и что он на самом деле может сам испытывать какие-то трудности.

В-третьих, Брилев порекомендовал анализировать негативные комментарии, так как существует вероятность, что в них есть доля правды. В данном случае следует обдумать замечание, принять меры по устранению проблемы и двигаться дальше.

«Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Не зря это называют "золотым правилом нравственности". Демонстрируя положительные черты, которые вы хотели бы видеть в других, вы можете оказать положительное влияние на негативных людей в вашей жизни», — сказал артист.

Помимо этого, певец посоветовал всегда давать оппоненту понять, насколько негативно он о вас отозвался и никогда не разделять токсичное поведение. По словам Брилева, спор никогда не приведет к положительному исходу разговора.

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