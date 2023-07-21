Певица Глюкоза высказалась о пластической операции ягодиц

О пластической операции ягодиц высказалась в разговоре с «Комсомольской правдой» 37-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Она заявила, что ее «попа еще поработает» без помощи хирургов.

«Пока не задумываюсь ни о каких пластических операциях. Вроде справляюсь сама. У меня есть замечательный состав тренеров по пилатесу, йоге, функциональной нагрузке. Так что моя попа еще поработает! Об этом не волнуйтесь», — сказала артистка.

Так Глюкоза ответила на вопрос, как будет исполнять в будущем хит «Танцуй, Россия», предполагающий демонстрацию на сцене безупречных ягодиц.

Певица добавила, что ей нравится показывать свои подтянутые формы не только на сцене. Она любит делать яркие фото в купальниках, публиковать их в сети и получать комплименты от подписчиков.

Ранее на слухи о пластике ягодиц отреагировала телеведущая Виктория Боня.