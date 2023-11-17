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18:19, 17 ноября 2023
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Певица Ханна назвала два самых странных подарка от фанатов

Поклонник подарил певице Ханне абонемент в свингер-клуб.

Певица Ханна назвала два самых странных подарка от фанатов
Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Абонемент в свингер-клуб подарил певице Ханне поклонник. Об этом артистка рассказала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Один из подписчиков поинтересовался у певицы, получала ли она когда-нибудь странные или неприятные подарки от фанатов.

«Конечно! Могу книгу об этом отдельную написать. Однажды подарили цветочный магазин, а в другой раз — абонемент в свингер-клуб! Такой пример подойдет?» — ответила Ханна в сторис.

Ранее самые неприятные случаи на новогодних корпоративах вспомнила Снегурочка Олеся Кико.