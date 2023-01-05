Город
14:24, 05 января 2023
1 мин.

Снегурочка вспомнила самые неприятные случаи на новогодних корпоративах

Снегурочка вспомнила самые неприятные случаи на новогодних корпоративах
Фото: Eugene Zhyvchik / Unsplash

Самые неприятные случаи на новогодних корпоративах вспомнила в беседе с «Мослентой» Снегурочка Олеся Кико. Она отметила, что все инциденты в основном связаны с порчей костюмов и реквизита.

«Был у нас один неприятный случай. Дед Мороз тогда еще носил бороду на резинке, уже после мы начали приклеивать ее ему прямо к лицу. Развеселившиеся женщины на корпоративе очень сильно тянули его за бороду, хотели ее оторвать и даже хотели снять шубу. Это какое-то издевательство над артистами и неуважение. Мы такого не позволяем и сразу же пресекаем», — сказала девушка.

Однажды был разбит светящийся посох, который показывал проекцию на стене. По словам Кико, клиенты схватили его, начали тянуть и не рассчитали силу.

Ранее Снегурочка из Москвы рассказала о самых необычных праздничных заказах.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.