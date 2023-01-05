Снегурочка вспомнила самые неприятные случаи на новогодних корпоративах

Самые неприятные случаи на новогодних корпоративах вспомнила в беседе с «Мослентой» Снегурочка Олеся Кико. Она отметила, что все инциденты в основном связаны с порчей костюмов и реквизита.

«Был у нас один неприятный случай. Дед Мороз тогда еще носил бороду на резинке, уже после мы начали приклеивать ее ему прямо к лицу. Развеселившиеся женщины на корпоративе очень сильно тянули его за бороду, хотели ее оторвать и даже хотели снять шубу. Это какое-то издевательство над артистами и неуважение. Мы такого не позволяем и сразу же пресекаем», — сказала девушка.

Однажды был разбит светящийся посох, который показывал проекцию на стене. По словам Кико, клиенты схватили его, начали тянуть и не рассчитали силу.

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