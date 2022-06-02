Австралийская певица высказалась о русских мужчинах

О русских мужчинах высказалась в беседе с «Мослентой» австралийкая певица Перукуа, уже несколько лет живущая в Москве. По ее словам, они Рделятся на два полностью противоположных типа.

«Первый — это "русские медвежата". Они любят пить пиво, смотреть телевизор, ворчать и обычно имеют толстый животик. Таких часто можно встретить на пляже в Сочи», — сказала певица.

По словам австралийки, есть и другие мужчины, которые очень умны, красивы, находятся в постоянном развитии и заботятся о своих женщинах. «В моем окружении много мужчин именно второго типа. С ними всегда интересно проводить время и можно многому научиться в процессе общения», — рассказала девушка.

Ранее москвичка раскрыла отношение к русским женам в Индии. Она отметила, что многое зависит и от штата, в котором они живут, и от касты, к которой принадлежат. Есть традиционные семьи, которые полностью ориентированы на ведические ценности и четко следуют религиозным предписаниям.