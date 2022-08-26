Певица поделилась страшными воспоминаниями об одном из районов Москвы в 90-е

Страшными воспоминаниями о жизни в одном из столичных районов в 90-е с «Мослентой» поделилась певица, основательница и солистка группы Reflex Ирина Нельсон. По словам артистки, ей и ее супругу в первые годы жизни в Москве не везло с жильем. Сразу после переезда из Новосибирска они поселились в районе станции метро «Домодедовская», рядом с рынком.

«Днем там было невыносимо шумно: постоянная движуха, челночники, торговцы фруктами, толпы покупателей. Мы, кстати, какое-то время даже торговали на этом рынке куртками. Да, лихие 90-е… Денег не было совсем, гонорары с концертов были мизерные, приходилось как-то выкручиваться. Но я не морщилась, мне нужны были средства на запись музыки. Все было ради нее», — рассказала Нельсон.

Ночью район превращался в жестокое и опасное место, продолжила артистка. «Так как в квартире было очень душно, мы спали с открытыми окнами. Нередко с улицы доносились истошные вопли, крики, пьяные возгласы и звуки потасовок. Наши соседи привыкли к такому положению дел, и полицию никто не вызывал», — поделилась она.

В 1993 году один из приехавших в Москву коллег Нельсон серьезно пострадал от рук домодедовских хулиганов. «Сотовых тогда ни у кого не было, мы знали лишь примерное время, когда ребята должны приехать к нам домой и просто ждали. Раздается звонок в дверь, я открыла и увидела, как в квартиру вваливается наш танцор, зажимающий рукой рану в боку. Как сейчас помню свой приступ тошноты от вида крови», — вспомнила собеседница «Мосленты».

Нельсон объяснила, что ее товарищ стал жертвой популярной в то время «забавы»: местные хулиганы караулили людей у лифта, дожидались, пока человек туда зайдет, потом забегали, ударяли его ножом куда попало и убегали. «После этого случая я еще долго поднималась и спускалась исключительно по лестнице», — призналась звезда.

Ранее о поступавших ему в 1990-х угрозах вспомнил музыкант, фронтмен «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Артист отметил, что группа начинала свою деятельность в провинциальных городах, где в то время всем рулили «братки».