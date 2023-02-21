17:17, 21 февраля 2023
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Певица Слава сделала «платье из пены» и опубликовала видео
Кадр: @nastya_slava
Видео из ванной сняла и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава.
«Я сегодня принимаю ванну в каком-то лугу. Или на сеновале. Такая вот у меня клевая соль. Сделала себе платье из пены… Мне предстоит два эфира на радио, буду красивой и свежей!» — заявила артистка.
Пользуясь случаем, Слава передала привет своей коллеге — еще одной любительнице ванн и соответствующих видео в соцсетях, певице Анне Семенович.
Ранее Семенович раскрыла свой ежедневный утренний ритуал. «Мне все равно, сколько времени, но ванна с маской на лице — по расписанию», — заявила она.