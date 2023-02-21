Певица Слава сделала «платье из пены» и опубликовала видео

Видео из ванной сняла и опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава.

«Я сегодня принимаю ванну в каком-то лугу. Или на сеновале. Такая вот у меня клевая соль. Сделала себе платье из пены… Мне предстоит два эфира на радио, буду красивой и свежей!» — заявила артистка.