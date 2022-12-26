Семенович раскрыла свой ежедневный утренний ритуал

Свой ежедневный утренний ритуал раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и актриса Анна Семенович.

«Мне все равно, сколько времени, но ванна с маской на лице — по расписанию. Даже если я опаздываю куда-то, все равно на 15 минут залезу в ванну. Не могу я без нее. Прям настраиваюсь на день только здесь, включая параллельно музыку для медитации», — рассказала артистка.

По мнению Семенович, каждое утро женщины должны находить минут 30 на себя, ведь «богини никуда не спешат».

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