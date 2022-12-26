Люди
13:37, 26 декабря 2022
1 мин.

Семенович раскрыла свой ежедневный утренний ритуал

Семенович раскрыла свой ежедневный утренний ритуал
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Свой ежедневный утренний ритуал раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и актриса Анна Семенович.

«Мне все равно, сколько времени, но ванна с маской на лице — по расписанию. Даже если я опаздываю куда-то, все равно на 15 минут залезу в ванну. Не могу я без нее. Прям настраиваюсь на день только здесь, включая параллельно музыку для медитации», — рассказала артистка.

По мнению Семенович, каждое утро женщины должны находить минут 30 на себя, ведь «богини никуда не спешат».

Ранее москвичам дали рекомендации по укреплению здоровья на рабочем месте.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.