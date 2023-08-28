Певица Слава назвала причину расставания с Анатолием Данилицким

Причину временного разрыва с бизнесменом Анатолием Данилицким раскрыла певица Слава (Анастасия Сланевская) в интервью на «Шоу Воли». Она рассказала, что ее возлюбленный пошел к проституткам, пока она работала.

«У него было немного работы, он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе. Я обиделась, а потом думаю… Давай домой обратно», — рассказала артистка.

Слава подчеркнула, что сейчас они с Данилицким помирились. По ее словам, 12 лет назад они уже расходились, а затем сошлись заново. «Я нашла молодого парня, а он нашел себе тоже какую-то молодую дуру», — рассказала певица о первом расставании с сожителем.

Ранее Слава сообщала, что разорвала отношения с бизнесменом по его вине. Подробности конфликта певица не раскрывала. Возлюбленные провели вместе 20 лет, у них есть общий ребенок.