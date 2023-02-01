Певица Слава назвала причину расставания с отцом своей дочери

Причину расставания с экс-возлюбленным Анатолием Данилицким назвала певица Слава (Анастасия Сланевская) в интервью Teleprogramma.pro. Артистка призналась, что разорвала 20-летние отношения с отцом своей дочери по его вине.

«Просто случились небольшие косяки с его стороны, о которых я говорить не буду. Но все равно для меня Анатолий — близкий, родной человек. А время покажет, что будет дальше», — заявила она.

Слава отметила, что расставание далось ей нелегко. «По поводу Анатолия, конечно, плакала: и перед концертами, и после. И грустила, и тяжело было», — поделилась она. Артистка добавила, что от переживаний ее отвлекло радостное событие в семье: недавно стало известно, что дочь Сланевской 24-летняя Александра ждет ребенка.

Ранее Слава отправилась в отпуск на Мальдивы в компании Данилицкого, дочери Антонины, сестры Елены и ее сына. Певица подчеркнула, что они с экс-сожителем жили на разных виллах. При этом у бывших возлюбленных имеются совместные фото из поездки.