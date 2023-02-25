Певица Валерия пожаловалась на проблемы со здоровьем

На проблемы со здоровьем пожаловалась певица Валерия в интервью Пятому каналу. Артистка сообщила о затянувшемся вирусе, природу которого не смогли определить врачи.

«Вторая волна уже такая, я сначала болела с 5 января, потом подцепила, возможно, кракен или еще что-то, и вот три недели точно длилось. Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали. Мы сдали кровь — кровь идеальная. Сказали, ну какой-то был вирус, какой — не знаю. Какой-то странный, очень долгий», — заявила Валерия.

Исполнительница добавила, что аналогичным вирусом заразилась ее пожилая мать. Валерия уговорила родительницу лечь в больницу. «И прекрасненько — ее там неделю прокапали, пролечили и сегодня уже выписали», — отметила звезда.

Ранее о проблемах со здоровьем рассказала балерина Анастасия Волочкова. Артистка поделилась с подписчиками роликом из-за кулис, показав, как танцорам иногда бывает тяжело после выступлений.