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10:22, 25 февраля 2023
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Певица Валерия пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Валерия пожаловалась на проблемы со здоровьем
Фото: Елена Майорова / Globallookpress.com

На проблемы со здоровьем пожаловалась певица Валерия в интервью Пятому каналу. Артистка сообщила о затянувшемся вирусе, природу которого не смогли определить врачи.

«Вторая волна уже такая, я сначала болела с 5 января, потом подцепила, возможно, кракен или еще что-то, и вот три недели точно длилось. Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали. Мы сдали кровь — кровь идеальная. Сказали, ну какой-то был вирус, какой — не знаю. Какой-то странный, очень долгий», — заявила Валерия.

Исполнительница добавила, что аналогичным вирусом заразилась ее пожилая мать. Валерия уговорила родительницу лечь в больницу. «И прекрасненько — ее там неделю прокапали, пролечили и сегодня уже выписали», — отметила звезда.

Ранее о проблемах со здоровьем рассказала балерина Анастасия Волочкова. Артистка поделилась с подписчиками роликом из-за кулис, показав, как танцорам иногда бывает тяжело после выступлений.

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