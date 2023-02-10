Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем

«Умудрилась об клетку удариться. Нога так болит, кровища шла сильно», — рассказала она на видео, опубликованном в личном блоге.

Артистка поделилась с подписчиками роликом из-за кулис, показав, как танцорам иногда бывает тяжело после выступлений.

«Человек действительно работает, уважение. Дай бог здоровья», «Такая приятная здесь Анастасия. Удачи вам», «Зачем такие жертвы? Пора на пенсию», — прокомментировали юзеры.

Ранее Волочкова назвала эффективное средство для восстановления суставов. «От переживаний за боль в суставе почти ничего не ем, кроме бульона из копыт каких-то животных. Доктор подсказал», — поделилась знаменитость.