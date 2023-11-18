Певица Валерия раскрыла детали своего райдера

Детали своего райдера раскрыла певица Валерия в YouTube-интервью Станиславу Ярушину. В частности, исполнительница включила в требования пункт об изоляции своего мужа, продюсера Иосифа Пригожина.

«Всегда просим двухкомнатный номер. Потому что с моим мужем в одной комнате находиться тяжеловато. Он работает, все время у него телефон, мне ни уединиться, ни послушать, ни почитать, ни свои дела поделать. На день нас нужно изолировать», — пояснила Валерия.

Артистка также запрашивает авто без пробега, которое «не развалится по дороге». Организаторы концерта должны подготовить для Валерии овощи, творог, мед, кефир, воду и чай. Певица не ест конфеты и колбасу, однако нарезку любят ее музыканты и супруг.

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