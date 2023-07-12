Певица Зара подала заявку на регистрацию бренда Zara

Зарегистрировать бренд Zara для продажи одежды, косметики, ювелирных украшений, продуктов питания и алкоголя решила певица Зара, пишут «Ведомости». Артистка подала заявку в Роспатент.

Певице уже принадлежит один товарный знак — ООО «Зара», но он позволяет ей продавать только развлекательные мероприятия. Для расширения спектра предложений Зара решила создать еще один бренд.

По информации издания, за последние годы выручка от ООО «Зара» заметно упала: если за 2019 год бренд принес владелице 31 миллион рублей, то в 2022 году Зара заработала на нем только пять миллионов рублей.

Одноименный бренд одежды и товаров для дома Zara был основан в Испании в 1975 году. Его продукция много лет пользовалась спросом у россиян, но в 2022 году бренд ушел из нашей страны.

Ранее сообщалось, что певец Игорь Николаев подал заявку на регистрацию бренда «Выпьем за любовь».