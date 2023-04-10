Игорь Николаев подал заявку на регистрацию бренда «Выпьем за любовь»

Заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь» подал в Роспатент певец и композитор Игорь Николаев. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

«Заявка на регистрацию товарного знака на данный момент находится на стадии экспертизы. Классы МКТУ: 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43», — подтвердили в Роспатенте.

Это означает, что под брендом Николаева смогут производить мясные и молочные продукты, кофе, чай, пиво, компоты, шоколад, мороженое, минеральную воду. Кроме того, в перечисленные классы входят услуги «обучения и профессиональной подготовки, услуги, целью которых являются увеселение, развлечение и отдых людей, а также услуги по предоставлению публике произведений визуального искусства или литературы в культурных или образовательных целях».

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