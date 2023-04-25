09:42, 25 апреля 2023
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Стали известны подробности о состоянии госпитализированной певицы Власовой
Автора хита «Я у твоих ног» Власову ввели в медикаментозную кому.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Новые подробности о состоянии здоровья госпитализированной накануне с выступления в столице 44-летней певицы Натальи Власовой стали известны изданию Starhit. На данный момент автора хита «Я у твоих ног» ввели в медикаментозную кому.
Стало известно, что у певицы уже давно есть проблемы с сердцем. Ей поставили диагноз — ишемия.
О госпитализации Власовой сообщалось в понедельник, 24 апреля. Артистку увезли с выступления на корпоративе в Москве после потери сознания на сцене.