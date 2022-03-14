Приковавший себя наручниками к «Макдоналдсу» пианист объяснил свой поступок

Пианист Лука Сафронов-Затравкин, сын художника Никаса Сафронова накануне, 13 марта, приковал себя наручниками к ресторану быстрого питания «Макдоналдс» в Москве в знак протеста против ухода сети с российского рынка. О последствиях своего поступка он рассказал РИА Новости.

По словам музыканта, на него составили административный протокол за мелкое хулиганство. «Штраф, конечно, платить буду, я законопослушный гражданин. Я всегда все штрафы платил, плачу и буду платить. Надеюсь, что добровольно я больше никогда в такой ситуации не окажусь, это же надо довести человека», — объяснился Сафронов-Затравкин. Он заверил, что в ближайшее время не планирует проводить подобные одиночные акции, однако продолжит делиться своей позицией в сети.

Комментируя причины своего поступка, пианист отметил, что для него это был «единственный способ показать сегодня людям во всем мире, пока информацию от нас не запретили, что мы такие же, как и они». «Почему они решают, что нам съесть, куда полететь, какую одежду купить? Почему мой кот должен отказываться от своего питания, к которому привыкал всю жизнь, в чем он виноват? Это неправильно и враждебно. Это уничтожение нашей жизни, нашего народа», — возмутился Сафронов-Затравкин. Подобные решения западных компаний он назвал примером «средневековых, нелепых понятий».

В воскресенье, 13 марта, в «Макдоналдс» выстроились очереди перед закрытием. Ранее компания опубликовала официальное сообщение о временном прекращении работы ресторанов в России.