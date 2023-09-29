Легендарного российского пианиста экстренно госпитализировали

Легендарного российского джазового пианиста Игоря Бриля экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Медики реанимировали его и восстановили сердцебиение с помощью дефибриллятора.

По сведениям канала, Бриль почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь на дом. Он пожаловался на онемение конечностей и покалывание кончиков пальцев на руках. Врачи оказали пианисту первую помощь, однако это не помогло. Тогда его госпитализировали и провели электроимпульсную терапию. Сейчас Бриль находится под наблюдением медиков в тяжелом состоянии.

Бриль известен по совместным выступлениям со всемирно известными иностранными музыкантами Рэем Чарльзом, Дэйвом Брубеком, Бобби Хатчерсоном и другими. Он также написал музыку к спектаклю и фильму «Кот в сапогах» и «Зангезур».

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