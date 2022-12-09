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03:39, 09 декабря 2022
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Жена Петросяна опубликовала пикантную фотографию с отдыха

Жена Петросяна опубликовала пикантную фотографию с отдыха
Фото: @bruhunova

Две фотографии с отдыха на Мальдивах опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена юмориста Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова.

«Первую выбрала я. Вторую — муж», — написала она. Оба снимка сделаны в одной локации и в одном наряде, но на втором фото немного видна грудь Брухуновой.

Пикантный снимок привлек внимание подписчиков блогера. «А муж-то у вас озорник!», «Муж знает толк в фотографиях», «Второе фото — реально огонь», «Смелый наряд», — заметили они. Многие попросили жену Петросяна показывать роскошную фигуру почаще.

Ранее Брухунова показала фигуру в купальнике. В кадре она бежит вдоль океана.

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