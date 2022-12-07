Жена Петросяна показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). На опубликованном фото блогерша запечатлена на мальдивском пляже.

В кадре Брухунова бежит вдоль океана. Пляжный лук супруги известного комика — черный слитный купальник и солнцезащитные очки в белой оправе. Большинство фолловеров восхитил образ жены Петросяна. «Какая фигурка», «Красивая! Как всегда», «В отличной форме», — написали они.

В комментариях также заявили, что супруга артиста «выиграла эту жизнь». «Я ничего не выигрывала. Не судите о человеке по той картинке, что он дает вам увидеть», — ответила на это Брухунова.

Ранее Брухунова сфотографировалась в закрытом купальном костюме зеленого цвета в синюю крапинку. Она пояснила, что необычный плавательный костюм пропускает ультрафиолет через ткань и позволяет загореть равномерно.