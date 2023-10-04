Раскрыто главное отличие нового штамма COVID-19 «пирола»

Главное отличие нового штамма COVID-19 «пирола» назвал «Ленте.ру» эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский. Он пояснил, что этот вариант вируса не несет особую угрозу, однако у людей отсутствуют антитела к нему.

«"Пирола" напоминает предыдущие штаммы, но у него некоторые изменения в структуре, в связи с чем те антитела, которые хорошо действуют на предыдущие штаммы, могут не подавлять этот вирус», — пояснил врач.

Эпидемиолог отметил, что поводов для беспокойства нет, так как COVID-19 мутирует и новые штаммы будут появляться в большом количестве.

Ранее врач Светлана Каневская назвала слабость и диарею симптомами штамма COVID-19 «пирола».