Пирожки и сэндвичи стали «задвигать» обычный хлеб в предпочтениях москвичей

Москвичи все чаще предпочитают пирожки, лепешки и сэндвичи традиционному хлебу, что связали с изменением пищевого поведения, рассказала агентству «Москва» директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

По ее словам, поколения миллениалов и зумеров все чаще отказываются от традиционного трехразового питания и переходят к перекусам. «В этом контексте хлебобулочные изделия становятся самостоятельной частью готовой еды», — пояснила она.

При этом среди хлебобулочных изделий основу ассортимента и спроса по-прежнему составляют нарезной батон и хлеб типа «Дарницкого», но их доля неуклонно сокращается. Все больше москвичей выбирают изделия с «добавленной пользой»: из цельнозерновой муки, с добавлением семян подсолнечника, льна, кунжута, тыквы, пророщенного зерна, а также с использованием гречневой, овсяной, амарантовой муки.

В октябре была раскрыта стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве. По данным «Руспродсоюза», набор питания на одного человека в столице обойдется в 8624,7 рубля в месяц. Для расчета использовалось 33 наименования продуктов. В среднем по России показатель составляет 7171,5 рубля в месяц.