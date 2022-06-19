Известный писатель выступил против чтения классики в школе

Против чтения классической литературы в школе выступил в своем Telegram-канале известный журналист и писатель Алексей Беляков.

«Увидел список литературы для десятиклассников на лето. "Братья Карамазовы", "История одного города", "Обыкновенная история"… Зачем шестнадцатилетнему читать "Братьев Карамазовых"? Что он найдет для себя в этой многопудовой саге с невыносимым синтаксисом? Мне и в сорок лет было трудно это читать, у Достоевского я люблю совсем другое», — написал Беляков.

Писатель отметил, что есть книги, которые могут понравиться некоторым девочкам, но у мальчиков вряд ли вызовут интерес. К таковым он отнес «Анну Каренину» Льва Толстого. «Когда же это прекратится? Цель тут будто одна — вызвать ненависть к так называемой великой русской литературе», — поделился мыслями журналист.

По мнению Белякова, не все книги из школьной программы подходят для чтения в столь юном возрасте. «Помню, как в юности ненавидел Островского, эту его Катерину... А то, что он классный драматург, я понял только много лет спустя», — рассказал он.

«Читать в шестнадцать надо другое. Никаких "Карамазовых". Не брат ты мне», — подчеркнул писатель. Он посоветовал старшему поколению радоваться, если дети вообще читают, хотя бы произведения Виктора Пелевина или Дмитрия Глуховского.

Ранее московские писатели вспомнили о съемках в массовке для культового фильма режиссера и сценариста Сергея Соловьева «Асса». Будучи еще никому не известными жителями столицы, они просто пришли на бесплатный концерт в Парк Горького.