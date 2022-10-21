Диетолог призвала россиян контролировать пищевую зависимость

Контролировать пищевую зависимость призвала россиян в своем Telegram-канале врач-терапевт, нефролог, диетолог, автор книг о здоровье Регина Ахуньянова. Она рассказала, как сделать это грамотно.

«Самая распространенная в мире зависимость — пищевая. Все думают, что она безопасна, ведь она не осуждается обществом и законом. Однако рисков в ней не меньше, чем в любой другой!» — заявила врач.

Ахуньянова пояснила, что зависимость отличается от простой любви к сладкому или другой вредной пище. При зависимости человек понимает, что количество съеденного ему вредит, но все равно продолжает есть. А при сокращении объемов испытывает «ломку» и впадает в депрессию.

«Пищевая зависимость приводит к набору веса, и наоборот — набранный вес приводит к зависимости. Каждая жировая клетка выделяет воспалительные вещества. Они влияют на обонятельный центр, заставляя нас отдавать предпочтение более насыщенным, ярким вкусам — сладкому, жирному, фастфуду», — рассказала диетолог.

От зависимости нельзя избавиться, но можно научиться ее контролировать, продолжила Ахуньянова. «Перехотеть сладкое за один день — реально. Достаточно просто идеально сбалансировать свой рацион. Количество жировых клеток будет снижаться, воспаление будет уменьшаться, и ваши вкусовые предпочтения изменятся со временем», — объяснила механизм она.

Врач уточнила, что контроль пищевой зависимости не означают, что нужно полностью отказаться от любимых блюд и походов в рестораны. Она порекомендовала не ссылаться на лень, а серьезно задуматься о решении вопроса.

«Мне лень» — это уловка мозга, лени не существует, считает специалист. «Все дело в неверно выбранной мотивации. Дофамин от несъеденного торта должен превышать дофамин от съеденного», — заявила диетолог.

По словам Ахуньяновой, существует более полусотни упражнений с высокой клинической эффективностью, которые отнимают лишь несколько минут в день, но помогают справиться с непреодолимой тягой к еде и избежать срыва.

Ранее Ахуньянова поделилась способами победить заедание стресса. «Важно понять, что реально острый стресс не заедают, во время него наблюдается полное отсутствие аппетита», — заявила она.