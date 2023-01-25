Нутрициолог дала рекомендации по правильному питанию в холодную погоду

Рекомендации по правильному питанию в холодную погоду дала в разговоре с «Мослентой» нутрициолог и энерготерапевт Ирина Забавина. По ее словам, для сохранения бодрости зимой стоит выбирать определенную еду.

«Не пропускайте приемы пищи перед выходом на улицу, выбирайте горячие супы, тушеные овощи и мясо. Завтракать следует овсянкой — она улучшает обмен веществ и сохраняет чувство сытости на долгое время», — сказала специалист.

Обедать эксперт рекомендует супами, так как жидкая горячая пища позволит организму согреться изнутри. А на ужин следует отдать предпочтение жирной рыбе — в ней много йода, который не только полезен для щитовидной железы, но и помогает согреваться в холод.

Зимой особенно полезно мясо индейки: оно содержит триптофан, уникальную аминокислоту, помогающую организму справляться со стрессом. Овощи и фрукты ярких оттенков бодрят и поднимают настроение, поэтому стоит включить в рацион морковь, мандарины, болгарский перец, тыкву и манго, добавила нутрициолог.

«А если захотелось перекусить — съешьте банан, который удовлетворит 10-процентную дневную потребность в магнии, а его желтый цвет наполнит энергией», — рекомендовала она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самый полезный перекус для пожилых людей. По его словам, это кисломолочный напиток с мюсли и яблоком или овощной салат.