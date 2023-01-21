Диетолог Гинзбург назвал полезный перекус для пожилых людей

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «Москвой 24» назвал самый полезный перекус для пожилых людей. По его словам, это кисломолочный напиток с мюсли и яблоком или овощной салат.

«Самый полезный перекус для пожилых людей – это тот, который содержит кисломолочные напитки и хлопья, например, мюсли. Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко», — пояснил специалист, отметив, что для этого также подойдут овощные салаты или овощные нарезки, зерновой хлеб и хлеб с отрубями.

По его словам, в таком питании есть пищевые волокна, пробиотики, витамины и сложные углеводы, которые могут надолго могут обеспечить человека энергией. Кроме того, вышеперечисленные продукты помогут защитить организм от развития атеросклероза, артериальной гипертонии, сахарного диабета, а также рака толстой и прямой кишки.

Ранее врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова назвала помогающие при изжоге продукты.