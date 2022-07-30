Терапевт посоветовал некоторым россиянам включить в свой рацион пиво

Включить в свой рацион пиво некоторым россиянам посоветовал в рамках беседы с «Газетой.Ru» врач-терапевт Виктор Лишин. По его словам, употребление данного напитка полезно людям с диагностированными камнями или песком в почках.

«Иногда можно выпить пива. Это не значит, что нужно пить его литрами, но многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек», — объяснил Лишин.

Врач также посоветовал таким пациентам пить умеренное количество чистой воды, а в периоды обострений мочекаменной болезни отказываться от кофе. «Лучше не есть жирную рыбу, сладкое тоже вредно, арбузы можно в небольшом количестве. Стоит помнить о том, что пить много воды тоже вредно, так как увеличивается нагрузка на сердце и сосуды», — сказал он.

Чтобы избежать появления камней в почках, необходимо следить за питанием и минимум раз в год проходить полное медицинское обследование, добавил врач.

Ранее об опасности употребления алкогольных коктейлей в жару рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, они способны нарушить терморегуляцию и привести к опасным последствиям для организма.