Стал известен средний бюджет москвичей на празднование Нового года

Средний планируемый бюджет на празднование Нового года и на каникулы в России составит 17 500 рублей на одного человека без учета подарков, сообщается в исследовании сервиса Superjob. Стало известно, что у москвичей он оказался самым большим в сравнении с жителями других регионов.

«Самый большой праздничный бюджет у жителей Москвы, в среднем — 21 100 рублей, на втором месте Санкт-Петербург — 19 300 рублей, на третьем — Красноярск. В сибирском городе жители в среднем планируют потратить по 18 200 рублей за праздники», — говорится в результатах исследования.

При этом скромнее всего планируют отметить праздник жители Волгограда — 13 500 рублей, Нижнего Новгорода — 14 300 рублей, Перми — 15 000 рублей. Аналитики рассказали, что это указанные суммы более скромные, чем год назад. Всего было опрошено пять тысяч россиян по всем округам страны.

Ранее была раскрыта стоимость ночевки в отелях Москвы на новогодние праздники.