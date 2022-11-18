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22:44, 18 ноября 2022
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Определены самые популярные у туристов города для встречи Нового года в России

Определены самые популярные у туристов города для встречи Нового года в России
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Самые популярные у туристов города для встречи Нового года в России определены специалистами сервиса Ostrovok.ru. Как передает РБК, 85 процентов бронирований жилья на предстоящие праздники приходится на российские направления.

«Лидируют по бронированиям, как и в прошлом году, Москва и Санкт-Петербург. Третье место в этом сезоне у Сочи, который годом ранее занимал шестое место, уступая крымским курортам», — говорится в сообщении.

Первую пятерку лидеров закрыли Красная Поляна и Казань. Далее — с шестого по десятое место — поочередно расположились Калининград, Нижний Новгород, Архыз, Ярославль и Кисловодск.

Ранее были определены самые дешевые авианаправления из Москвы на Новый год. Жителям столицы выгоднее всего отправиться в Санкт-Петербург, средняя стоимость перелета в одну сторону составляет 3450 рублей.

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