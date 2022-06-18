Пластический хирург заявил о резко выросшем спросе на ряд операций

О резко выросшем запросе на некоторые виды пластических операций в период кризиса рассказал «Мосленте» пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук Тигран Алексанян. По его словам, пациенты торопятся с операциями из-за боязни потери доходов и дефицита расходных материалов.

Серьезных изменений в запросах, однако, он не ожидает.

«Эстетическая медицина мало подвержена трендам и быстрому изменению, для большинства операций требуется в первую очередь профессионализм и опыт хирурга, а они никуда не денутся», — заявил он. «Вечными» операциями, которые будут популярны всегда, Алексанян назвал ринопластику, маммопластику, подтяжку лица, блефаропластику и липосакцию.

При этом, по словам врача, в ближайшее время может снизиться спрос на липоскульптурирование и эндопротезирование ягодиц, сужение талии и некоторые другие модные операции.

«Эти тенденции рождаются во многом благодаря звездам соцсетей, блогерам и инфлюенсерам, поэтому их в основном делает молодежь. В сложной экономической ситуации молодые люди меняют свои приоритеты в пользу более серьезных финансовых решений — покупки недвижимости, автомобилей, эмиграции. Поэтому можно прогнозировать, что процедуры такого плана станут менее востребованы», — сказал врач.

Ранее стало известно (https://moslenta.ru/news/lyudi/implanty-s-trikolorom-30-05-2022.htm), что пластический хирург Евгений Добрейкин создал силиконовые грудные импланты с триколором и камуфляжной расцветке — «Росгрудь».