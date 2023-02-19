Киркоров решил вновь обратиться к пластическому хирургу и возмутил подписчиков

Снова обратиться к звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову решил певец Филипп Киркоров. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«История начинает свой дальнейший отсчет. Мы начинаем новую главу нашей истории. Предела совершенства нет. Сегодня Тимур Хайдаров начинает новую историю моей жизни. Скоро все увидите», — сказал артист.