Киркоров решил вновь обратиться к пластическому хирургу и возмутил подписчиков
Снова обратиться к звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову решил певец Филипп Киркоров. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«История начинает свой дальнейший отсчет. Мы начинаем новую главу нашей истории. Предела совершенства нет. Сегодня Тимур Хайдаров начинает новую историю моей жизни. Скоро все увидите», — сказал артист.
Киркоров продемонстрировал на видео результат предыдущих вмешательств, приподняв футболку и показав стройный живот. Однако подписчиков возмутил внешний вид певца, многие даже не узнали его.
«Что-то не то с Киркоровым, манеры выпившего человека», «Это вообще кто? Киркоров стал на себя не похож», «Мне кажется, что это двойник какой-то», «Это не Филипп! Розыгрыш какой-то», — прокомментировали юзеры.
Ранее пользователи сети раскритиковали новый образ 55-летнего Киркорова. Поводом для дискуссии в комментариях стала видеозапись, которую артист опубликовал на личной странице в соцсетях.