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16:05, 19 февраля 2023
1 мин.

Киркоров решил вновь обратиться к пластическому хирургу и возмутил подписчиков

Киркоров решил вновь обратиться к пластическому хирургу и возмутил подписчиков
Кадр: @fkirkorov

Снова обратиться к звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову решил певец Филипп Киркоров. Об этом он рассказал подписчикам на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«История начинает свой дальнейший отсчет. Мы начинаем новую главу нашей истории. Предела совершенства нет. Сегодня Тимур Хайдаров начинает новую историю моей жизни. Скоро все увидите», — сказал артист.

Киркоров продемонстрировал на видео результат предыдущих вмешательств, приподняв футболку и показав стройный живот. Однако подписчиков возмутил внешний вид певца, многие даже не узнали его.

«Что-то не то с Киркоровым, манеры выпившего человека», «Это вообще кто? Киркоров стал на себя не похож», «Мне кажется, что это двойник какой-то», «Это не Филипп! Розыгрыш какой-то», — прокомментировали юзеры.

Ранее пользователи сети раскритиковали новый образ 55-летнего Киркорова. Поводом для дискуссии в комментариях стала видеозапись, которую артист опубликовал на личной странице в соцсетях.

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