Пластический хирург перечислил популярные операции эскортниц

Самые популярные операции у эскортниц (спутницы обеспеченных клиентов для появления с ними на публичных мероприятиях) назвал в беседе с «Мослентой» известный пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян. По его словам, чаще всего они делают себе увеличение груди.

«Тут стоит упомянуть, что слишком большая грудь у таких девушек не в почете, оптимальный размер — не больше третьего, поэтому обладательницы слишком пышных форм приходят с обратным запросом — редукции молочных желез», — отметил врач.

Второй по частоте запрос — коррекция носа. Наибольшей популярностью пользуются короткие, вздернутые носы с узкой спинкой. Кроме того, многие работницы эскорта приходят к пластическим хирургам за «попой, как у Ким» (американская звезда реалити-шоу Ким Кардяшьян).

«Похожие ягодицы можно получить путем метода липофилинга, когда собственные жировые клетки пересаживают из проблемных зон в зоны, которым недостает объема. Также методика позволяет добавить объем в зону декольте, прорисовать выразительные контуры спины, рук или пресса», — пояснил Алексанян.

Помимо этого, популярной операцией являются «лисьи глазки». Операция помогает сделать «лисий» прищур. Такие процедуры, как удаление комков Биша, «Булхорн» и увеличение объема губ также пользуются популярностью среди работниц эскорта, заключил хирург.

Ранее инвалид из Москвы подала в суд на сайт эскорт-услуг из-за отказа в регистрации.