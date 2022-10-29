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15:50, 29 октября 2022
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Известная телеведущая призналась в интимной пластике

Известная телеведущая призналась в интимной пластике
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В интимной операции по восстановлению девственной плевы в YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» призналась известная российская телеведущая и блогер, экс-ведущая программы «Орел и Решка» Юлия Коваль.

Она отметила, что решилась на гименопластику после родов, чтобы восстановить прежнее состояние своего тела. 29-летняя блогер родила ребенка восемь лет назад и отметила, что после этого ее не удовлетворял внешний вид зоны бикини.

Ранее пластический хирург Руслан Абрамов перечислил самые популярные среди женщин интимные пластические операции. По его словам, к такому хирургическому вмешательству чаще всего прибегают женщины 25-40 лет после родов.

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