Известная телеведущая призналась в интимной пластике

В интимной операции по восстановлению девственной плевы в YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» призналась известная российская телеведущая и блогер, экс-ведущая программы «Орел и Решка» Юлия Коваль.

Она отметила, что решилась на гименопластику после родов, чтобы восстановить прежнее состояние своего тела. 29-летняя блогер родила ребенка восемь лет назад и отметила, что после этого ее не удовлетворял внешний вид зоны бикини.

Ранее пластический хирург Руслан Абрамов перечислил самые популярные среди женщин интимные пластические операции. По его словам, к такому хирургическому вмешательству чаще всего прибегают женщины 25-40 лет после родов.