Водонаева раскрыла потраченную на пластику груди сумму

Сумму, потраченную на пластику груди, раскрыла в YouTube-шоу «Вопрос ребром» блогерша и телеведущая Алена Водонаева. Она отметила, что за всю жизнь перенесла лишь одну пластическую операцию.

«Я отдала миллион рублей. Потому что операция была сложная, не просто, как обычные девушки делают», — рассказала она.

Водонаева уточнила, что обращалась к хирургу после родов с просьбой уменьшить бюст.

Ранее противопоказания для проведения пластических операций перечислил врач-терапевт, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев. Главным противопоказанием для любой пластики он назвал активное инфекционное заболевание (в том числе ОРВИ), способное привести к заражению крови.