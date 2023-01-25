Люди
10:40, 25 января 2023
1 мин.

Водонаева раскрыла потраченную на пластику груди сумму

Водонаева раскрыла потраченную на пластику груди сумму
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сумму, потраченную на пластику груди, раскрыла в YouTube-шоу «Вопрос ребром» блогерша и телеведущая Алена Водонаева. Она отметила, что за всю жизнь перенесла лишь одну пластическую операцию.

«Я отдала миллион рублей. Потому что операция была сложная, не просто, как обычные девушки делают», — рассказала она.

Водонаева уточнила, что обращалась к хирургу после родов с просьбой уменьшить бюст.

Ранее противопоказания для проведения пластических операций перечислил врач-терапевт, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев. Главным противопоказанием для любой пластики он назвал активное инфекционное заболевание (в том числе ОРВИ), способное привести к заражению крови.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.