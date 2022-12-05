Платье Ольги Бузовой с глубоким декольте возмутило пользователей сети

«Может совсем перестать носить платья? Чего уж стесняться, весь мир уже все видел», «Копирует [американскую певицу] Дженнифер Лопес», «Ничего необычного не увидела, голопопых везде полно. Платье? А где оно? Больше похоже на блестящую майку», «Что в платье, что без — все уже показала, что можно было, поэтому и замуж никто не берет», — написал юзеры.

Однако нашлись и те, кому образ Бузовой понравился. «Красота красивая», «Очень красиво и женственно», «Роскошная женщина», — прокомментировали они.

Ранее пользователи сети восхитились балериной Анастасией Волочковой в золотом образе. Знаменитость позировала перед камерой в блестящем платье золотого цвета.