Платье Ольги Бузовой с глубоким декольте возмутило пользователей сети
Видеозапись в мини-платье с глубоким декольте и разрезами на бедрах опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова. Наряд артистки возмутил пользователей сети.
«Может совсем перестать носить платья? Чего уж стесняться, весь мир уже все видел», «Копирует [американскую певицу] Дженнифер Лопес», «Ничего необычного не увидела, голопопых везде полно. Платье? А где оно? Больше похоже на блестящую майку», «Что в платье, что без — все уже показала, что можно было, поэтому и замуж никто не берет», — написал юзеры.
Однако нашлись и те, кому образ Бузовой понравился. «Красота красивая», «Очень красиво и женственно», «Роскошная женщина», — прокомментировали они.
Ранее пользователи сети восхитились балериной Анастасией Волочковой в золотом образе. Знаменитость позировала перед камерой в блестящем платье золотого цвета.