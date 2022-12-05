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12:42, 05 декабря 2022
1 мин.

Платье Ольги Бузовой с глубоким декольте возмутило пользователей сети

Платье Ольги Бузовой с глубоким декольте возмутило пользователей сети
Кадр: @buzova86

Видеозапись в мини-платье с глубоким декольте и разрезами на бедрах опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова. Наряд артистки возмутил пользователей сети.

«Может совсем перестать носить платья? Чего уж стесняться, весь мир уже все видел», «Копирует [американскую певицу] Дженнифер Лопес», «Ничего необычного не увидела, голопопых везде полно. Платье? А где оно? Больше похоже на блестящую майку», «Что в платье, что без — все уже показала, что можно было, поэтому и замуж никто не берет», — написал юзеры.

Однако нашлись и те, кому образ Бузовой понравился. «Красота красивая», «Очень красиво и женственно», «Роскошная женщина», — прокомментировали они.

Ранее пользователи сети восхитились балериной Анастасией Волочковой в золотом образе. Знаменитость позировала перед камерой в блестящем платье золотого цвета.

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