Известная телеведущая показала вечерний образ в платье с глубоким декольте
Известная телеведущая Елена Летучая показала вечерний образ в платье с глубоким декольте. Селфи-видео знаменитость опубликовала в личном Telegram-канале.
На кадрах ролика Летучая позирует, снимая себя в зеркало на телефон. Она появилась перед подписчиками в длинном черном платье с тонкими бретелями, глубоким декольте и разрезом от бедра. Свой образ она дополнила черными туфлями-лодочками с блестящими бляшками на мысах. Из аксессуаров Елена выбрала серьги, ожерелье и по несколько браслетов на руки.
«Как будто актриса из кино», «Элегантный образ. Прекрасно! Подойдет для красной дорожки», «Вы Елена Прекрасная», «Восхитительна», «Класс. Просто шикарная леди», — отозвались пользователи мессенджера.
Ранее известная модель в «шоколадном» образе восхитила поклонников. Модель попала в объектив камеры в монохромном образе, собранном из вещей и аксессуаров разных оттенков коричневого.