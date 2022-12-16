Известная телеведущая показала вечерний образ в платье с глубоким декольте

Известная телеведущая Елена Летучая показала вечерний образ в платье с глубоким декольте. Селфи-видео знаменитость опубликовала в личном Telegram-канале.

На кадрах ролика Летучая позирует, снимая себя в зеркало на телефон. Она появилась перед подписчиками в длинном черном платье с тонкими бретелями, глубоким декольте и разрезом от бедра. Свой образ она дополнила черными туфлями-лодочками с блестящими бляшками на мысах. Из аксессуаров Елена выбрала серьги, ожерелье и по несколько браслетов на руки.