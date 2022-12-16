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22:44, 16 декабря 2022
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Известная телеведущая показала вечерний образ в платье с глубоким декольте

Известная телеведущая показала вечерний образ в платье с глубоким декольте
Кадр: Telegram-канал «Летучая Елена»

Известная телеведущая Елена Летучая показала вечерний образ в платье с глубоким декольте. Селфи-видео знаменитость опубликовала в личном Telegram-канале.

На кадрах ролика Летучая позирует, снимая себя в зеркало на телефон. Она появилась перед подписчиками в длинном черном платье с тонкими бретелями, глубоким декольте и разрезом от бедра. Свой образ она дополнила черными туфлями-лодочками с блестящими бляшками на мысах. Из аксессуаров Елена выбрала серьги, ожерелье и по несколько браслетов на руки.

«Как будто актриса из кино», «Элегантный образ. Прекрасно! Подойдет для красной дорожки», «Вы Елена Прекрасная», «Восхитительна», «Класс. Просто шикарная леди», — отозвались пользователи мессенджера.

Ранее известная модель в «шоколадном» образе восхитила поклонников. Модель попала в объектив камеры в монохромном образе, собранном из вещей и аксессуаров разных оттенков коричневого.

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