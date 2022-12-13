Известная модель в «шоколадном» образе восхитила поклонников

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в «шоколадном» образе. Снимки в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), восхитили поклонников.

Модель попала в объектив камеры в монохромном образе, собранном из вещей и аксессуаров разных оттенков коричневого. На Решетовой лонгслив, юбка-карандаш с бахромой и ботфорты, образ дополнили сумка из крокодиловой кожи и черный браслет. Волосы она предпочла распустить, а в макияже использовала нюдовые оттенки.

«Шоколадка», «Очень интересное стилистическое решение», «Шоколадная пантера», «Королева красоты», «Шикарный образ», «Вы прекрасны», «Царица», «Прямо глаз не оторвать», — написали фолловеры комплименты.

Ранее пользователи сети посчитали естественный образ известной модели обманом. Некоторые юзеры усомнились в том, что девушка не накрашена, а фото не обработано.