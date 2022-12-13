Известная телеведущая опубликовала видео в платье с широким декольте
Видео в платье с широким декольте опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова.
В ролике на ней красное платье в пол с разрезом, лиф которого едва прикрывает грудь. В таком наряде Довлатова появилась на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».
Для мероприятия ведущая выбрала несколько нарядов. В этот вечер ее также можно было увидеть в синем платье с блестками и разрезом от бедра. Поклонники отметили, что в нем она была похожа на фарфоровую статуэтку.
Ранее Довлатова сообщила о проблемах со здоровьем. Телеведущая сняла и опубликовала в соцсети видео под капельницей.