Известная телеведущая опубликовала видео в платье с широким декольте

Видео в платье с широким декольте опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова.

В ролике на ней красное платье в пол с разрезом, лиф которого едва прикрывает грудь. В таком наряде Довлатова появилась на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».