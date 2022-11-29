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17:53, 29 ноября 2022
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Известная телеведущая сняла видео под капельницей

Известная телеведущая сняла видео под капельницей
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Видео под капельницей сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова.

«Вот видите, человек предполагает, а Бог располагает. К сожалению, заболела, слегла еще в пятницу. Рассчитывала к понедельнику поправиться, но увы», — рассказала она в видеоролике.

Довлатова уточнила, что, кроме капельниц, ей прописали лекарства, она пьет «старую советскую микстуру» и «бабушкино средство от кашля» — какао с молоком.

Ранее Довлатова рассказала о самочувствии после перенесенной пластической операции — блефаропластики. «Началось время реабилитации», — сообщила она.

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