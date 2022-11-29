Известная телеведущая сняла видео под капельницей

Видео под капельницей сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова.

«Вот видите, человек предполагает, а Бог располагает. К сожалению, заболела, слегла еще в пятницу. Рассчитывала к понедельнику поправиться, но увы», — рассказала она в видеоролике.