17:53, 29 ноября 2022
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Известная телеведущая сняла видео под капельницей
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com
Видео под капельницей сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная теле- и радиоведущая Алла Довлатова.
«Вот видите, человек предполагает, а Бог располагает. К сожалению, заболела, слегла еще в пятницу. Рассчитывала к понедельнику поправиться, но увы», — рассказала она в видеоролике.
Довлатова уточнила, что, кроме капельниц, ей прописали лекарства, она пьет «старую советскую микстуру» и «бабушкино средство от кашля» — какао с молоком.
Ранее Довлатова рассказала о самочувствии после перенесенной пластической операции — блефаропластики. «Началось время реабилитации», — сообщила она.