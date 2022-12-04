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17:49, 04 декабря 2022
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Самойлова надела держащееся «на честном слове» платье на день рождения матери

Самойлова надела держащееся «на честном слове» платье на день рождения матери
Кадр: @samoylovaoxana

Выбранное для похода на день рождения своей матери платье продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Держится на честном слове, короче говоря», — отреагировал на увиденное автор Telegram-канала «Светские хроники». В кадре на знаменитости надето розовое шелковое мини-платье без бретелей с глубоким декольте и «розами» на груди.

В день рождения матери Самойловой знаменитая семья устроила женщине сюрприз с дорогой из букетов от каждого родственника. В конце пути они все встретили ее и взорвали хлопушки. После этого модель сводила родительницу в спа-салон, а завершилось торжество за праздничным столом.

Ранее Самойлову возмутили цены на организацию свадьбы. Шоком от завышенной стоимости некоторых праздничных атрибутов она поделилась с подписчиками.

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