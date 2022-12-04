Самойлова надела держащееся «на честном слове» платье на день рождения матери

Выбранное для похода на день рождения своей матери платье продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова.

«Держится на честном слове, короче говоря», — отреагировал на увиденное автор Telegram-канала «Светские хроники». В кадре на знаменитости надето розовое шелковое мини-платье без бретелей с глубоким декольте и «розами» на груди.