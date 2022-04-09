Историк моды Васильев перечислил положительные стороны секонд-хендов

Положительные стороны секонд-хендов перечислил в личном Telegram-канале историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев

По его словам, в период мировой нестабильности и ограничения финансовых возможностей, люди часто обращаются к нему с вопросом, как одеваться стильно и недорого. Он отвечает, что для этого не надо тратить кучу денег. Васильев посоветовал не бояться секонд-хендов, ведь там можно найти и новые вещи, которые продаются с этикетками.

«Огромное количество людей умеет, зайдя в секонд-хенд или на распродажу, купить себе подходящую одежду и при этом значительно сэкономить», — написал эксперт.

Васильев отметил, что такого рода личности есть в окружении каждого человека. «Вот вы скажете: "А моя подруга Люся может создать запоминающийся эффектный образ из ничего". И это тоже дар, который можно развивать!» — считает историк.

По его мнению, безопаснее всего сделать ставку на «классику с легким налетом шика»: этот стиль позволяет избегать крайностей и создавать естественные, гармоничные, элегантные образы, подходящие большинству.

«Регулярно посещайте распродажи. Но самое главное – никогда не покупайте ультрамодные вещи, понимая, что их срок годности вот-вот закончится», — порекомендовал Васильев.

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