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00:13, 06 декабря 2022
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Столичный врач назвал главный плюс пластических операций

Столичный врач назвал главный плюс пластических операций
Фото: Unsplash

Главный плюс пластических операций «Мосленте» назвал столичный хирург Паруйр Минасян. По его словам, медицинское вмешательство во внешность может кардинально изменить жизнь человека в лучшую сторону.

«Плюсы можно перечислять бесконечно, но самый главный — это, конечно, счастливые глаза пациентов. После каждой удачной операции у человека кардинально меняется жизнь. Кто-то выходит замуж, кто-то меняет работу, кто-то начинает вести блог», — рассказал врач.

Единственным недостатком пластики Минасян считает периодически возникающие проблемы с реабилитацией у пациентов. «Некоторые не соблюдают рекомендации после операций и результат из-за этого не соответствует их ожиданиям. Получается, работали зря», — пояснил специалист.

Ранее пластический хирург Виктория Блинова перечислила главные причины для пластических операций у женщин. По ее словам, пациентки руководствуются желанием быть красивыми и успешными.

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