Эндокринолог раскрыла неожиданный плюс попкорна

О пользе попкорна в профилактике диабета заявила в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. Речь идет о воздушной кукурузе, приготовленной в домашних условиях, без масла и вредных добавок.

«В самой кукурузе много полезного, и при краткосрочной тепловой обработке витамины сохраняются. Благодаря попкорну улучшается обмен веществ, предотвращается отложение жира. У него низкая калорийность — 100-300 килокалорий на 100 граммов», — написала врач.

Павлова заявила, что попкорн без добавок полезен в профилактике диабета, поскольку способствует снижению уровня сахара и вредного холестерина в крови. Если хочется добавить вкуса в лакомство, можно использовать специи и пряности. Например, эндокринолог предложила сдобрить попкорн паприкой, корицей или зеленью. Но все же воздушную кукурузу не стоит есть чаще нескольких раз в месяц, предупредила Павлова.

Ранее диетолог разрешил есть картофель и попкорн.