В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от оплаты услуг ЖКХ. Об этом в четверг, 10 марта, сообщили «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

По ее словам, супружеским парам, имеющим троих и более детей, предоставят субсидии в размере 100 процентов платы за услуги ЖКУ, а людям старше 65 лет — в размере 70 процентов. Также были внесены предложения об отмене комиссии банков при оплате ЖКУ для граждан, ограничении ее до 0,1 процента для УК, предоставлении на период ухудшения экономической ситуации отсрочки по уплате налогов для организаций ЖКХ и снижении сборов.

Данные инициативы вошли в число мер поддержки граждан и бизнеса, которые считают нужным принять члены комитета.

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