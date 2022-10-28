Ивлеева в купальнике раскрыла плюсы лишних килограммов

Селфи в «верхе» от купальника опубликовала в своем Telegram-канале популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. В подписи к фото она раскрыла плюсы лишних килограммов.

«Есть все-таки плюсы в лишних килограммах… Ну, я еще локоточками поработала, но тем не менее! Итак, я погрузилась сегодня на дно и даже всплыла обратно!» — рассказала звезда.

Подписчики Ивлеевой в комментариях заявили, что приятным последствием набора веса становится увеличивающаяся в размерах грудь. Женская часть аудитории при этом отметила, что у медали всегда две стороны. «У меня есть выбор: либо сиськи и живот, либо без сисек и живота. Выбираю второе», — написала одна из них. «А когда грудь худеет вместе с тобой, это не особо приятно, на опыте проверено», — заметила другая.

Фолловеры Ивлеевой сошлись на том, что либо никакого лишнего веса у звезды нет, либо он весь ушел в грудь.

Ранее Ивлеева рассказала о самом необычном эксперименте в своей жизни. Она подкрепила историю яркими фото и видео.