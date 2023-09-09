Столичный хирург перечислил плюсы маммопластики

Врач уточнил, что у некоторых женщин от природы может быть асимметричная, слишком маленькая или слишком большая грудь. Неидеальной грудь также может стать и после беременности и кормления малыша. Любую из этих проблем сегодня можно решить с помощью хирургического вмешательства.

«Если кто-то мечтает о большой груди, то кому-то она может доставлять серьезные проблемы со здоровьем — в частности, создавать большую нагрузку на спину, вызывая периодические боли и постоянную тяжесть. Кроме того, у девушек с большой грудью возникают проблемы с гигиеной в подгрудной области», — рассказал Сухов.

Следующий плюс — упрощение процесса подбора нижнего белья. Девушкам с очень большой или маленькой грудью приходится тратить в разы больше времени, сил и денег на поиски нужных размеров, потому что в магазинах все шьется в основном под среднестатистического человека, объяснил собеседник «Мосленты».

Девушкам с большой грудью также сложнее заниматься даже любительским спортом из-за смещения груди при активных действиях, а операция помогает этот вопрос решить.

«Безусловно, красивая грудь приковывает внимание мужчин, что тоже важно для многих женщин», — отметил хирург.

Ранее реальные показания к маммопластике назвал пластический хирург Центра пластической хирургии «СМ-Клиника» Руслан Стражников.