Известный москвич назвал плюсы жизни в центре города

Плюсы жизни в центре столицы назвал в беседе с «Москвич Mag» известный фотограф Владимир Глынин.

«Честно скажу, я из тех москвичей, жизнь которых протекает в пределах Садового кольца. Моя мастерская находится в пяти минутах ходьбы от дома, в районе Каретного Ряда. Поэтому да, вся моя жизнь проходит в центре», — сказал он.

По словам Глынина, ему очень приятно выйти из дома или из мастерской и сразу оказаться в центре города, где есть все — рестораны, кафе, магазины, театры, галереи и прочее. «Не могу сказать, что я много гуляю или часто хожу в рестораны, просто много времени провожу в своей мастерской, а вечером люблю что-то сам приготовить дома. А походы в рестораны — это в первую очередь возможность пообщаться с друзьями. Многие из них гурманы, поэтому мы постоянно тестируем новые места», — рассказал фотограф.

Глынин добавил, что старается избегать модных, чрезмерно декорированных, шумных мест, так как это мешает дружескому общению и получению наслаждения от вкусной еды. «Здорово, что в Москве сейчас много мест с минималистичным дизайном, приятной атмосферой и отличным меню», — поделился он.

Ранее плюсы и минусы российской столицы перечислил известный певец и композитор Петр Налич. Он признался, что в Москве ему очень не хватает внимания к оформлению и покраске цоколей зданий.