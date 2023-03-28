Дизайнер поделился лайфхаками по выбору штор
Дизайнер Осипов порекомендовал при выборе штор обращать внимание на материал ткани.
Лайфхаками по выбору штор в квартиру поделился в беседе с «Мослентой» концептмейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. В первую очередь он порекомендовал обращать внимание на цвет и материал изделия.
«Посмотрите, какого цвета стены, есть ли на них рисунки или узоры. Если в комнате обои с ярким или контрастным принтом, выбирайте однотонные шторы. Если в комнате есть одна акцентная стена, а остальные — однотонные, то подойдут шторы, близкие по узору к акцентной стене или ее цветовой гамме»
Александр Осипов
Если же все стены однотонные, можно сделать шторы главным акцентом в интерьере комнаты. Для этого надо соединить портьеры и тюль, но сделать главным что-то одно из них. Например, бирюзовые шторы с разноцветными птицами и однотонный, светлый тюль, или наоборот.
Кроме того, следует иметь в виду и психологию цвета, добавил Осипов. Так, зеленые и голубые оттенки дают ощущение умиротворения и подойдут для комнаты отдыха, спальни. Темно-фиолетовые и синие цвета будут гармонично смотреться в столовых и гостиных. А желтые и оранжевые шторы можно использовать в детских комнатах и на кухне.
«При выборе текстиля важно обращать внимание на стоимость изделия. Осыпающийся ворс дешевых материалов может раздражать дыхательные пути, что особенно опасно для детей и астматиков»
Кроме того, у штор должна быть способность блокировать солнечный свет. В идеале они должны быть «блекаут», особенно для комнат с южной стороны. Плотная ткань не пропускает лучи солнца, пояснил дизайнер. Эта функция позволяет также немного сохранить прохладу в жару.
Осипов порекомендовал учитывать климат города проживания. На юге стоит позаботиться о защите ткани от выгорания. В северных регионах желательно сделать для шторы подкладку, чтобы защитить комнату от холодного воздуха и повышенной влажности.
Ранее Осипов поделился необычными идеями по оформлению фартука на кухне. Он подчеркнул, что зачастую именно от кухонного фартука зависит общий вид пространства и его восприятие.