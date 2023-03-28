Дизайнер поделился лайфхаками по выбору штор

Если же все стены однотонные, можно сделать шторы главным акцентом в интерьере комнаты. Для этого надо соединить портьеры и тюль, но сделать главным что-то одно из них. Например, бирюзовые шторы с разноцветными птицами и однотонный, светлый тюль, или наоборот.

Кроме того, следует иметь в виду и психологию цвета, добавил Осипов. Так, зеленые и голубые оттенки дают ощущение умиротворения и подойдут для комнаты отдыха, спальни. Темно-фиолетовые и синие цвета будут гармонично смотреться в столовых и гостиных. А желтые и оранжевые шторы можно использовать в детских комнатах и на кухне.