Реакция Успенской на поцелуй Баскова попала на видео

Николай Басков поцеловал Любовь Успенскую после вопроса о личной жизни. Реакция певицы на произошедшее попала на видео, которое оба артиста опубликовали на личных страницах в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Люба, у тебя есть новый роман или нет?» — обратился 46-летний Басков к 69-летней Успенской во время концерта. «Вся надежда на тебя, больше не осталось красивых блондинов в нашей стране», — отозвалась та. После этих слов Басков поцеловал Успенскую в губы. Очевидно не ожидавшая такого поворота певица поспешно отстранилась от него.