Врач назвала причины неразборчивого почерка у медиков

Причины неразборчивого почерка у медиков назвала «Мосленте» педиатр Ирина Юзуп. По ее словам, на это влияет необходимость очень много писать,

«Специалисты в госучреждениях имеют огромный поток бумаг, которые нужно заполнять, чаще всего вручную. Хотя сейчас идет цифровизация, многие клиники, особенно регионального формата, имеют дело с бумажными архивами», — рассказала Юзуп.

Иногда неразборчивый почерк появляется у врача еще в период обучения. «Лекции у будущих медиков объемные, писать приходится много и быстро, аккуратность уступает скорости», — пояснила эксперт.

Юзуп развеяла популярное заблуждение о том, что врачу надо писать непонятно, чтобы пациент не смог разобрать свой диагноз. «И в заключении, и в рецепте перечислены наименования и термины, которые врач, скорее всего, озвучит на приеме, объяснит, что же он написал», — сказала педиатр.

Ранее москвичам напомнили, что ознакомиться с выписанными действующими рецептами можно в электронной медицинской карте. Доступ к ней необходимо открыть на портале mos.ru.